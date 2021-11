“Il richiamo della foresta”: cast, trama e trailer

Accanto a Buck, il cane da slitta protagonista della storia, c’è Harrison Ford Redazione Sorrisi







Non è la prima volta (anzi, è la quarta!) che il celebre romanzo di Jack London diventa un film. Accanto a Buck, il cane da slitta protagonista della storia, c’è Harrison Ford, il suo migliore amico, con cui vive grandi avventure durante la corsa all’oro nel Klondike del 1890.

Cast

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2020

2020 Titolo originale : The call of the wild

: The call of the wild Durata: 100'

100' Regista: Chris Sanders

Chris Sanders Attori: Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Cara Gee, Karen Gillan, Bradley Whitford

Trama

In California, alla fine dell'800, il grosso cane Buck vive nella villa di un giudice. Improvvisamente viene rapito per essere venduto come cane da slitta per i cercatori d'oro del Klondike e, da quel punto, inizia per lui una serie di brutte avventure, passando da un padrone all'altro in diversi luoghi finché non finisce nelle mani di John. In lui, Buck troverà un amico con il quale si spingerà nelle profondità delle terre selvagge, fino a ritrovare la sua vera natura e la libertà.

Trailer