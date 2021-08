“Il ritorno del Monnezza”: cast, trama e trailer

Claudio Amendola raccoglie la pesante eredità di Tomas Milian Il ritorno del monnezza Credit: © CG Entertainment Lorenzo Di Palma







Nel 2005 i fratelli Vanzina puntarono sul remake della commedia popolare anni Settanta e rilanciarono l'ispettore trash Nico Giraldi, detto Monnezza, portato al successo da Tomas Milian, lanciando Claudio Amendola nelle vesti di Rocky Giraldi, figlio dell'ispettore Nico dal quale eredita sia i modi non ortodossi sul lavoro sia il soprannome. Il film è dedicato a Bruno Corbucci e Mario Amendola, maestri della commedia italiana e inventori del mitico personaggio di Nico Giraldi, e a Dardano Sacchetti creatore del “Monnezza”.

Il Trailer

La Trama

Rocky Giraldi è il figlio di Nico Giraldi, il mitico poliziotto degli anni 70-80. Come il padre anche lui è agente in borghese dei reparti operativi della polizia e come il padre fa di testa sua usando metodi “ruspanti”, forse un po’ politicamente scorretti, ma certamente simpatici ed efficaci. Rocky i casi li risolve sempre ma combina spesso dei gran casini... Dopo aver scoperto un giro clandestino di cinesi che sfruttano il lavoro minorile, si lancia in un nuovo caso: l'omicidio di un ladruncolo di appartamenti. Potrebbe sembrare un'indagine di routine ma in realtà...

Il Cast

Regia: Carlo Vanzina. Con Elisabetta Rocchetti (Betta), Enzo Salvi (Tramezzino), Claudio Amendola (Rocky Giraldi), Gianni Parisi (Ispettore capo Ramacci), Paolo Triestino (Questore), Gabriella Labate (Patrizia).