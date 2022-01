«Il ritorno di Mary Poppins» vi farà sognare

«Il ritorno di Mary Poppins» è il film di Natale ideale per grandi e piccini (forse soprattutto per chi è cresciuto con il film del 1964). È sia sequel che omaggio al classico originale perché la trama, pur non essendo una banale copia carbone del primo film, ripropone alcuni degli elementi narrativi che abbiamo già visto (e amato): Mary e i bambini Banks - che stavolta sono tre invece che due - vivono diverse avventure che per tono e atmosfere potrebbero ricordare un po’ quelle del film con Julie Andrews. C’è persino una sequenza in cui i personaggi si immergono in un mondo bidimensionale e interagiscono con personaggi animati (anche se stavolta non entrano in un dipinto ma in un soprammobile di ceramica).

Non si può dire che questo sequel diventerà un cult come l’originale, ma riesce comunque a ricrearne le atmosfere, aggiungendo un pizzico di azione in più e un “cattivo” da sconfiggere senza perdere di vista lo spirito di «Mary Poppins», quel messaggio di ottimismo, speranza e unione familiare che ha saputo conquistare diverse generazioni con il film del 1964. Non ci saranno forse citazioni ed espressioni memorabili che resteranno impresse nella memoria collettiva come supercalifragilistichespiralidoso, ma Mary Poppins è sempre Mary Poppins. Anche se ha una faccia diversa.