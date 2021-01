“Il tuttofare”: trama, cast e trailer

04 Gennaio 2021 | 11:53 di Redazione Sorrisi

“Il tuttofare” è una commedia del 2018, esordio alla regia dello sceneggiatore Valerio Attanasio, con protagonisti Sergio Castellitto, Guglielmo Poggio ed Elena Sofia Ricci. La trama del film è ispirata a “Lazarillo de Tormes”, romanzo picaresco di autore ignoto che racconta le avventure di un giovane vagabondo nella Spagna del XVI secolo.

Il protagonista è qui però un praticante legale, assistente del principe del foro Toti Bellastella. Nella speranza di ottenere un contratto fa davvero di tutto, ma non è mai abbastanza e le richieste del professore arriveranno a toccare profondamente la sfera personale del giovane.

La trama

Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora come assistente del professor Toti Bellastella, principe del foro e docente di Diritto penale. Sperando in una raccomandazione, per lui fa di tutto: spesa, preparazione di pasti gourmet e ogni altra insolita richiesta, spostandosi ogni giorno da una parte all'altra di Roma con i trasporti pubblici. Ma a Bellastella non basta mai, per fargli compiere il salto di qualità un giorno propone al giovane praticante un sacrificio personale che lo metterà a dura prova.

Il cast

Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci, Clara Alonso, Luca Avagliano

Il trailer