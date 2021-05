“Il vegetale”: cast, trama e trailer

L'esordio al cinema di Fabio Rovazzi come attore protagonista in un film diretto da Gennaro Nunziante Luca Zingaretti e Fabio Rovazzi in "Il vegetale" Redazione Sorrisi







L'esordio al cinema di Fabio Rovazzi come attore protagonista del film "Il Vegetale". Diretto da Gennaro Nunziante (già regista di tutti i successi di Checco Zalone) il film è una commedia graziosa ed edificante che racconta le avventure di un giovane neo-laureato in cerca di lavoro, fortuna, amore e, perché no, giustizia.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Durata: 90'

90' Uscita : 2018

: 2018 Regista: Gennaro Nunziante

Gennaro Nunziante Attori: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta

Trama

Fabio è un volenteroso neolaureato che, nonostante l'impegno, non riesce a ottenere un lavoro. Con il padre in coma e una sorellina a carico, si ritrova a fare uno stage (molto diverso dalle aspettative) in un paesino del centro Italia. Finché un colpo di «fortuna» lo riporta a Milano.

Trailer