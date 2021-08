“Immaturi – Il viaggio”: cast, trama e trailer

Nel sequel, girato l’anno successivo, di Immaturi, la commedia rivelazione del 2011 divenuta poi anche una serie, i protagonisti del film di Paolo Genovese si spostano su un’isola greca per quella gita post-maturità che all’epoca della scuola non avevano fatto. Le coppie sono ormai formate: Raoul Bova è sposato con Luisa Ranieri, Ambra Angiolini fidanzata con Alessandro Tiberi, Ricky Memphis si sta accasando con Barbora Bobulova... E i cinque amici si troveranno a fare il viaggio della maturità come tutti gli altri ventenni. Ma le tentazioni di ogni sorta che troveranno sull'isola non faranno che aumentare ed esasperare i conflitti latenti, le paure e i nodi irrisolti delle relazioni che animano l'interno del gruppo. Con conseguenze dirompenti.

Il trailer

Il Cast

Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Barbora Bobulova, Raoul Bova, Anita Caprioli, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Luisa Ranieri, Maurizio Mattioli, Giovanna Ralli, Lucia Ocone, Alessandro Tiberi, Francesca Valtorta, Lavinia Longhi, Aurora Cossio, Rocio Munoz Morales

La Trama

Dopo essersi ritrovati per affrontare gli esami della maturità, un gruppo di amici quarantenni decide di organizzare il famoso viaggio di fine anno che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo. Accompagnati, chi volontariamente e chi no, da mogli, fidanzate, genitori e figli, si ritroveranno a Paros, in Grecia. Le tentazioni di ogni sorta che troveranno sull'isola non faranno che aumentare ed esasperare i conflitti latenti, le paure e i nodi irrisolti delle relazioni che animano l'interno del gruppo.