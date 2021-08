“Imparare ad amarti”: trama, cast e trailer

Questo film francese racconta le difficoltà di essere genitori di una bambina con Sindrome di Down "Imparare ad amarti" Credit: © Retiinrete Redazione Sorrisi







"Imparare ad amarti" è un film drammatico francese del 2020 che racconta le difficoltà (e i pregiudizi) di avere una figlia affetta da Sindfrome di Down. I due genitori protagonisti, Cecile e Franck, sono decisamente impreparati ai cambiamenti che la nascita di Sara porterà nelle loro vite. Soprattutto lui, maestro di judo.

La trama

Cecile e Franck sono diventati da poco genitori di Sara, una bambina nata con la sindrome di Down. Non erano preparati e loro vita cambia improvvisamente. Soprattutto Franck, maestro di judo, non riesce ad accettare la situazione ed evita di informare gli amici della malattia della figlia incolpando i medici che non avevano diagnosticato la malattia. Avranno la forza per cominciare una nuova vita?

Il cast

Ary Abittan, Julie De Bona, Youssef Hajdi, Sébastien Autret, Guillaume Duhesme, Annie Grégorio, Mélanie Guth, Yona Kervernm Vincent Marie, Julie-Anne Roth

Il trailer