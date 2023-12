“In fuga con Babbo Natale”, Giampaolo Morelli ci racconta il suo film

Divertente e commovente, in arrivo su Netflix: «Per un bambino triste mi trasformo in Babbo Natale» "In fuga con Babbo Natale" Credit: © Netflix Alessandro Alicandri







Una nuova fiaba da vedere durante le feste con tutta la famiglia, soprattutto in compagnia di nipoti e figli piccoli, arriva il 15 dicembre su Netflix. “In fuga con Babbo Natale” (basato sul film francese del 2014 “Un amico molto speciale“), parla di un bambino, Antonio (interpretato dall’esordiente Enea Indraccolo), che decide di inseguire proprio Babbo Natale per esaudire un sogno: incontrare in cielo il papà scomparso. Il tema è delicato (e sì, la lacrimuccia è assicurata) ma il divertimento è centrale grazie al suo protagonista, Giampaolo Morelli.

Chiariamo subito un punto: lei non interpreta davvero Babbo Natale.

«No, ma per una parte del film mi farà comodo far credere al piccolo Antonio di essere lui. Scoprirà poi che, in realtà, sono solo un pover’uomo pieno di debiti da liquidare».

Ma non è un cattivo, vero?

«Per nulla, anzi. Sono un personaggio sgangherato, in uno stile che si ritrova di frequente nei ruoli che interpreto. Il mio personaggio è alle strette, minacciato dagli strozzini».

Com’è stato lavorare con il giovanissimo Enea?

«Fantastico, tra l’altro è la prima volta che recito con un co-protagonista bambino e posso dire di essere onorato di aver avuto un collega così: ha un’energia inesauribile. Lui si è sempre divertito tantissimo, anche perché ci sono tante scene d’azione nelle quale il piccolo Antonio diventa fondamentale... capirete perché».

Non è facile creare un’atmosfera natalizia quando, come immagino, non si gira a Natale?

«Infatti era piena estate (ride)! Il Natale in questo film non si ricrea con le luci e gli addobbi, ma con la morbidezza dei dialoghi e con la capacità di toccare alcune corde molto sensibili, quelle che evoca naturalmente questo periodo così speciale».

A un certo punto, sembra che lei possa essere il papà che Antonio sta cercando.

«È proprio quello che volevamo trasmettere. Antonio desidera non solo suo papà, ma un calore che gli manca. Pasquale, il mio personaggio, è un tizio disperato con una vita al limite che si ritrova capace, grazie a questo incontro, di sentimenti che non pensava avrebbe più provato dopo essere stato ferito e tradito».

Lei come vive il Natale?

«Mi piace molto, mi fa tornare sempre bambino. Negli anni forse si sta perdendo il suo significato religioso e anche un po’ quello spirito dei buoni sentimenti che c’era una volta. Sembra che si stia trasformando solo in un momento in cui ci viene imposto di stare con i parenti. Mi piace l’idea che le persone lo possano vedere come un momento magico in cui vivere cose belle e stare bene».