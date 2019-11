“In punta di piedi”: cast e trama di un film anticamorra tutto al femminile

25 Novembre 2019 | 12:18 di Alberto Rivaroli

Una storia di passione, coraggio e speranza, ambientata in un quartiere di Napoli, Secondigliano, stretto nella morsa delle faide camorristiche. La racconta "In punta di piedi", il film tv diretto da Alessandro D’Alatri che va in onda lunedì 25 novembre su Raiuno in prima serata.



Protagonista della vicenda, ispirata a eventi realmente accaduti, è Angela, una bambina di 11 anni che culla il sogno di diventare una ballerina classica. Il suo desiderio sembra però destinato a rimanere tale: suo padre Vincenzo infatti è un camorrista che ha «tradito» un clan per entrare in un altro. Una scelta che ha messo in pericolo lui e la sua famiglia. Per Angela perfino uscire di casa è un rischio, figuriamoci frequentare una scuola di danza. Sua madre Nunzia però non si dà per vinta e, con l’aiuto di una coraggiosa insegnante, riuscirà a garantire alla figlia le lezioni che tanto desidera: sarà l’inizio di una nuova vita...



Protagonisti del film tv sono Bianca Guaccero (Lorenza, la maestra di ballo), la piccola Giorgia Agata e, nei panni dei suoi genitori, due attori resi celebri dalla serie "Gomorra": Cristiana Dell’Anna (che nella produzione di Sky è Patrizia) e Marco Palvetti (protagonista delle prime due stagioni nei panni del boss Salvatore Conte).

Cast

Genere: Drammatico

Uscita: 2018

Regista: Alessandro D'Alatri

Trama

