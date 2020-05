“In questo mondo di ladri”: cast, trama e trailer

21 Maggio 2020 | 17:24 di Redazione Sorrisi

Per qualcuno rubare è un'arte, per altri una necessità. Una cosa è certa, una questione di sopravvivenza quindi, per una truffa senza precedenti. In prima serata su Canale 5 torna "In questo mondo di ladri", una divertente commedia del 2004 diretta da Carlo Vanzina che vede protagonisti molti nomi della comicità italiana.



Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2004

Durata: 91'

Regista: Carlo Vanzina

Attori: Ricky Tognazzi, Enzo Iacchetti, Valeria Marini, Biagio Izzo, Max Pisu, Leo Gullotta e Carlo Buccirosso

Trama

Una truffa immobiliare di cui cadono vittime a Livigno accumuna Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello. Quando, arrabbiatissimi, si rivolgono alla Polizia, scoprono che in questo mondo di ladri i truffatori riescono facilmente a farla franca. Per consolarsi dell'impossibilità di ottenere giustizia, tutti insieme decidono di andare al ristorante di Walter dove potranno approfondire la loro conoscenza. In seguito, poiché a unirli è anche la comune necessità di denaro, accettano la proposta di Fabio di vendicarsi del sistema con un'ingegnosa truffa ai danni della banca di cui lui è dipendente. Ma non sarà cosi' facile. Con Enzo Iacchetti, Valeria Marini, Biagio Izzo, Max Pisu e Carlo Buccirosso.

Trailer