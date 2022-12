“In vacanza su Marte”: trama, cast e trailer

Christian De Sica e Massimo Boldi insieme in una commedia che li manda su Marte ma anche avanti nel tempo "In vacanza su Marte! Credit: © Warner Bros. Redazione Sorrisi







Nel 2030 si viaggia sul pianeta rosso: è questo il contesto in cui si svolge "In vacanza su Marte", commedia di Neri Parenti con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi, alla seconda prova dopo la reunion (nel cinepanettone del 2018 "Amici come prima"). I due re della commedia, insieme a un cast corale, portano tutti su Marte per le feste, tra gag irresistibili e risate “spaziali”. Il film, a causa dell’emergenza sanitaria, non era stato distribuito al cinema, bensì on demand sulle piattaforme. Poi era stato trasmesso il 29 dicembre in esclusiva su Sky Cinema, superando gli 800.000 spettatori nei primi dieci giorni di messa in onda.

Cast

Genere : Commedia, Fantascienza

: Commedia, Fantascienza Durata : 1ora e 30minuti

: 1ora e 30minuti Anno: 2020

2020 Regia : Neri Parenti

: Neri Parenti Interpreti: Christian De Sica, Massimo Boldi, Herbert Ballerina, Paola Minaccioni

Trama

Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio sta per sposare la facoltosa Bea su Marte, dove non vale la stessa legge della Terra. Giulio, però, è determinato a far tornare insieme mamma e papà, così lo raggiunge, accompagnato dalla sua fidanzata Marina, la quale ha intenzione di far scoprire la finta relazione tra due popolari influencer per cercare di ottenere successo. Purtroppo Giulio, durante una gita nello spazio, viene risucchiato da un mini buco nero che avanza la sua età di circa una cinquantina d'anni. Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a far i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare.

Trailer