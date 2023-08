In viaggio con papà: cast, trama e trailer

Alberto Sordi e Carlo Verdone padre e figlio in un divertente road-movie Alberto Sordi e Carlo Verdone in una scena di "In viaggio con papà" Credit: © CG Entertainment Lorenzo Di Palma







"In viaggio con papà" è una commedia del 1982 diretta e interpretata da Alberto Sordi che ha però origini molto più antiche. Infatti Sordi aveva pensato di girare il film molti anni prima, addirittura con Vittorio De Sica, dove il primo avrebbe avuto il ruolo del figlio e il secondo quello del padre, ma poi il progetto non si realizzò e solo nel 1982 Sordi lo rispolverò propenendolo a Verdone. Che in molte interviste ha raccontato che durante le riprese, diverse scene furono improvvisate e, nella maggior parte dei casi, Sordi decise di tenerle e inserirle nel montaggio definitivo. La storia è quella di Armando, un impenitente dongiovanni, che è ansioso di partire per una vacanza con la giovane amante quando gli piomba in casa suo figlio Cristiano, un ragazzo timidissimo che ha perso i compagni della comune animalista con i quali convive da qualche anno. Dopo aver cercato invano di liberarsi del figlio, Armando si trova costretto ad accompagnarlo in Corsica alla ricerca dei suoi amici. I due, costretti a passare dopo anni del tempo insieme, finiranno per conoscersi forse per la prima volta e affronteranno una serie di rocambolesche avventure che rivoluzioneranno la loro visione del mondo e di sé stessi.

Genere: Commedia

Titolo originale: In viaggio con papà

Uscita: 1982

Nazionalità: Italia

Durata: 118'

Regista: Alberto Sordi

Attori: Alberto Sordi, Carlo Verdone, Giuliana Calandra, Edi Angelillo, Tiziana Pini, Ugo Bologna, Francesca Ventura.

