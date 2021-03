“Inception”: trama, cast e trailer

Una storia sospesa tra sogno e realtà: Leonardo Di Caprio è un ladro di sogni nel film di fantascienza diretto da Christopher Nolan che ha vinto quattro Oscar nel 2011 Angelo De Marinis







Un film, come tutti quelli che si inoltrano nell'oscuro e affascinante territorio della psiche, che non va svelato per non togliere il piacere della sorpresa e dell'emozione. "Inception" unisce le suggestioni del viaggio nell’incoscio, una dimensione fatta di più livelli di profondità, al ritmo serrato della pellicola d'azione.

Cast

Leonardo Di Caprio anche in questa pellicola si cala appieno nel personaggio e regala al ladro di sogni Dom Cobb una personalità inquietante, ma anche molto intrigante. Accanto a lui recitano Ellen Page che è Arianna, Joseph Gordon-Levitt nella parte di Arthur, il suo braccio destro, Tom Hardy in quella di Eames. Marion Cotillard interpreta Mal Cobb mentre Ken Watanabe è il potente Mr Saito.

Nel cast anche Cillian Murphy e Michael Caine, che avevano già lavorato con il regista Christopher Nolan in "Batman Begins" e "Il cavaliere oscuro". La colonna sonora è di Hans Zimmer.

Trama

Dom Cobb è ricercato in tutto il mondo perché è un ladro molto speciale: è in grado con la sua squadra, attraverso trucchi e stratagemmi e un sofisticato meccanismo a timer, di carpire nel sonno i segreti più profondi delle persone.

Per questo suo talento fuori dal comune entra in contatto con Saito, un potente industriale di origini giapponesi il quale gli commissiona un lavoro opposto ma altrettanto difficile: non estrarre i pensieri ma innestare un'idea precisa nella mente di un uomo. Si tratta di Robert Fischer Jr ed è l'erede dell'anziano rivale d'affari di Saito. Di che cosa deve convincersi Robert? Che l'unica cosa da fare è distruggere l'impero ereditato. Così Saito potrà continuare i suoi progetti di espansione indisturbato. In cambio, Cobb avrà la possibilità di rientrare negli Stati Uniti dove è accusato dell'omicidio della moglie e di rivedere i suoi figli.

Cobb accetta l'accordo e forma un singolare team d'azione di cui fanno parte oltre a Saito, Eames, un falsario in grado di cambiare aspetto all'interno dei sogni; Arianna, una giovane studentessa di architettura bravissima nel progettare spazi virtuali; Yusuf, un chimico anestesista con il compito di rendere il sogno invulnerabile agli agenti atmosferici.

Riusciranno nel loro intento? Il film avvince lo spettatore fino alla fine tenendolo sospeso tra sogno e realtà, in un equilibrio precario in cui l'unica certezza resta la libertà di immaginazione.

