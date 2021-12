“Independence Day”: cast, trama e trailer

Un film di fantascienza campione d’incassi diretto da Roland Emmerich Will Smith e Jeff Goldblum in “Independence Day” Credit: © 20th Century Fox Lorenzo Di Palma







Diretto dal regista Roland Emmerich nel 1996, Independence Day divenne il più grande successo al botteghino di quell’anno facendo registrare incassi da record pari a 817 milioni di dollari. Basato su una trama in realtà molto semplice, il film si avvale di un super cast, in cui spiccano Will Smith e Jeff Goldblum, e punta molto sulle scene di azione e l’uso, per i tempi avveniristico, degli effetti speciali per visualizzare, per esempio, la distruzione di alcuni simboli degli Stati Uniti, come l’Empire State Building, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles oltre che la distruzione di intere città europee e asiatiche, effetti che valsero alla pellicola l’Oscar per gli effetti speciali proprio l’anno successivo. Il film ebbe un seguito solo nel 2016 con il titolo di Independence Day – Rigenerazione.

Cast

Regista : Roland Emmerich

: Roland Emmerich Genere : Fantascienza, Azione

: Fantascienza, Azione Uscita : 1996

: 1996 Paese : USA

: USA Durata : 144 min

: 144 min Attori: Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin, Vivica A. Fox

Il trailer



La Trama

Il 2 luglio, i sistemi di comunicazione di tutto il mondo vengono mandati nel caos da una strana interferenza atmosferica. Inizialmente si pensa che il fenomeno sia dovuto a meteore, ma presto si scopre che si tratta di gigantesche navicelle spaziali, pilotate da una misteriosa specie aliena che ha deciso di lanciare un attacco in tutto il mondo. Il 3 luglio, gli alieni cancellano quasi completamente New York, Los Angeles e Washington quando una banda di sopravvissuti escogita un piano per combattere gli alieni. Il 4 luglio l'umanità lotta per la sua libertà.