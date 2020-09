“Independence day – Rigenerazione”: cast, trama e trailer del film

27 Settembre 2020 | 13:35 di Angelo De Marinis

Gli alieni tornano ad attaccare la terra a 20 anni di distanza in Independence day - Regenerazione, il sequel del 2016 del film uscito nel 1996. Alla regia c'è sempre lui, Roland Emmerich e nel cast torna anche Jeff Goldblum, pronto a combattere nuovamente gli extraterrestri che hanno preparato un'invasione in grande stile.

Combattimenti apocalittici a cui l'umanità, nel lungo ventennale di tregua, si era preparata, in modo che non si verificassero più gli attacchi che avevano lasciato la Terra "scoperta". Ma anche gli alieni si sono organizzati e perfezionati, affinando armi e tecnica. Si preannuncia uno scontro davvero epocale e gli effetti speciali non mancano davvero, come mostano le immagini, dove una Londra infuocata è letteralmente sotto assedio nemico.

Nel cast del film oltre a Jeff Goldblum ci sono anche Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Jessie Usher, Maika Monroe e Sela Ward.

il trailer

La trama

Abbiamo sempre saputo che sarebbero tornati. Il nuovo capitolo di questa avventura porterà la distruzione globale a livelli inimmaginabili. Grazie all’utilizzo di tecnologia aliena, le nazioni della terra si sono unite nel creare un programma di protezione globale, ma nulla ci potrà preparare ad un attacco alieno senza precedenti. Solo la genialità di un piccolo gruppo di uomini e donne salverà il mondo dell’estinzione.

la locandina