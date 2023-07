Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: cast, trama e trailer

Nel quarto capitolo delle sue avventure Indy va alla ricerca di un prezioso reperto archeologico, il teschio di Cristallo di Akator Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo Credit: © Paramount Lorenzo Di Palma







Arrivato nelle sale nel 2008, diciannove anni dopo “Indiana Jones e l'ultima crociata”, il quarto film della saga dell’archeologo “Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo”, pur non avendo ottenuto lo stesso successo clamoroso dei precedenti capitoli, ha incassato la cifra di 786 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget di 185. Eppure le premesse c’erano tutte: il film è diretto da Steven Spielberg; la storia è di George Lucas e Jeff Nathanson; la musica è opera del grande John Williams; e al fianco di Harrison Ford c’è un cast di primordine con in prima fila Shia LaBeouf e Cate Blanchett come la “cattiva” del film.

Indiana Jones (per gli amici Indy) è tornato. L'eroe con frusta e Fedora creato da Lucas e Spielberg ricomincia la sua attività di archeologo in corsa. Gli anni sono passati per lui come per gli spettatori e quindi lo ritroviamo nel 1957 nel bel mezzo di un deserto del Sudovest degli Usa mentre la Guerra Fredda domina la scena politica con il terrore del conflitto nucleare e al cinema fanno la loro comparsa gli “esseri venuti dallo spazio”.