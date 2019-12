«Indovina chi viene a Natale?»: trama, cast e trailer

15 Dicembre 2019 | 13:45 di Redazione Sorrisi

Natale. Quel magico momento in cui ci si sente più buoni, si cantano canzoncine, i bambini scartano i regali felici e...si commette sempre qualche piccolo, catastrofico errore. Come quello di invitare tutta la propria famiglia per il gran cenone. Tra suocere inconsolabili, improbabili parenti acquisiti, ragazzini pestiferi, genitori alle prese con i nuovi fidanzati di figlie e sorelle e indimenticati cantanti Anni 60, questa commedia di Fausto Brizzi del 2013 ci trascina in una festa di Natale comica e commovente. Tra i protagonisti di «Indovina chi viene a Natale?» ci sono Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Cristiana Capotondi, Angela Finocchiaro e Claudia Gerini.



Il cast

Genere: Commedia

Uscita: 2013

Durata: 94'

Regista: Fausto Brizzi

Cast: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Cristiana Capotondi, Rosalia Porcaro, Isa Barzizza, Niccolò Calvagna, Claudio Bisio, Raoul Bova

La trama

Una famiglia allargata si ritrova riunita per festeggiare il Natale dopo la morte del capofamiglia Leonardo Sereni, cantante famoso negli Anni 60. Il figlio maggiore, Giulio (Diego Abatantuono), e la moglie Marina (Angela Finocchiaro) possiedono una fabbrica di panettoni e la loro figlia (Cristiana Capotondi) si fidanza con Francesco (Raoul Bova), rimasto senza arti superiori dopo un incidente. La secondogenita della famiglia, Chiara (Claudia Gerini), ha avuto due figli da due relazioni diverse e sembra finalmente aver trovato l’uomo giusto in un maestro elementare, Domenico (Claudio Bisio). Ma c’è anche Antonio (Carlo Buccirosso), figlio di una relazione extra-coniugale di Leonardo, sposato con Elisa (Rosalia Porcaro) e padre di tre figli. Se Giulio e Marina non accettano la relazione della figlia con un disabile, Francesco riuscirà a dimostrare che se la sa cavare benissimo. I figli di Chiara non vedono di buon occhio l’ennesima relazione della madre e tempestano di dispetti Domenico, creando non pochi problemi.

Il trailer