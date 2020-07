“Inga Lidstrom: Una sposa in fuga”: trama e cast

24 Luglio 2020 | 13:03 di Redazione Sorrisi

Un nuovo film della serie creata per la televisione, tratta dai romanzi della scrittrice tedesca. “Inga Lindstrom – Una sposa in fuga” racconta la storia di Emma e Paul, stanno per sposarsi, ma lei scappa in preda al panico.

Le famiglie degli sposi inizieranno a cercarla, usando come base un hotel sperduto e deserto in mezzo alla campagna.

La trama

Il giorno del suo matrimonio, all'improvviso, Emma non è più sicura di voler davvero passare tutta la sua vita insieme a Paul. La donna fugge a pochi passi dall'altare e si ritrova in una casa di campagna, dove conoscerà nuove persone e scoprirà un nuovo modo di vivere.

Il cast

Barbara Prakopenka, Felix Everding, Katja Weitzenböck, Michael von Au, Sabine Vitua, Heio von Stetten, Fainer Sellien, Sylvia Eisenberger