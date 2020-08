«Innamorato pazzo»: cast, trama e trailer

07 Agosto 2020 | 11:37 di Alberto Rivaroli

«Innamorato pazzo» è un film diretto nel 1981 da Castellano e Pipolo, in cui Adriano Celentano il Molleggiato interpreta Barnaba Cecchini, un autista di autobus che lavora a Roma; qui conosce una bellissima principessa straniera, Cristina (Ornella Muti), in visita nella Capitale. Stufa degli impegni che il protocollo le impone, la ragazza è scappata e ha deciso di girare per la città come una qualsiasi turista. Incontra così Barnaba, che perde la testa per lei e fa di tutto per conquistarla. Cristina però ha già un promesso sposo... Campione d'incassi all'uscita nelle sale, il film è cucito su misura sul suo istrionico protagonista, ben spalleggiato dalla bella e simpatica partner, e regala una serata piacevole. Nel cast ci sono anche Enzo Garinei, Adolfo Celi e Gerry Bruno.

Il Trailer

La trama

Cristina, principessa del piccolo regno di Saint Tulipe, è in visita di Stato a Roma con tutta la sua famiglia reale. Famiglia dal sangue blu però anche a corto di soldi e alla disperata ricerca della esorbitante somma di 50 miliardi di lire. Annoiata e ribelle, la ragazza si allontana di nascosto dalla villa dove alloggia e decide di farsi un giro per Roma. Salendo casualmente su un autobus incontra chi le cambierà la vita: un folle e simpatico conducente romano di nome Barnaba Cecchini.