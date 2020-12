Inside Out, 10 curiosità e cose da sapere sul film Pixar

05 Dicembre 2020 | 15:12 di Marianna Ninni

Complesso e commovente, "Inside Out" racconta il viaggio intimo delle emozioni di Riley, un'undicenne un po’ goffa e avventurosa che vive serenamente in una famiglia come tante altre. Un film d'animazione che parla di crescita, certo, nel quale però la ragazzina è un po’ il setting nel quale le protagoniste principali sono le sue emozioni.

Narrato dal punto di vista di Riley, il film segue Gioia, a capo delle sensazioni e dei desideri; Paura, il cui compito è quello di proteggerla; Disgusto che cerca in tutti i modi di evitarle il contatto con i sapori peggiori; Rabbia che si batte affinché Riley sia trattata con rispetto da tutti e Tristezza, il cui compito ingrato è proprio quello intristire la ragazzina.

Ecco 10 curiosità su questo imperdibile lavoro della Pixar.



Trailer

Curiosità

La storia La vita di Riley subisce una scossa quando la sua famiglia si trasferisce dal Minnesota a San Francisco, un posto nuovo dove la ragazzina sperimenta il senso di solitudine di chi è costretto a lasciare i suoi amici per ritrovarsi in una realtà sconosciuta. Tristezza inizia quindi ad agire sui suoi ricordi più belli, rendendola molto triste e scatenando un primo conflitto con Gioia. Quando entrambe le emozioni vengono accidentalmente risucchiate da un macchinario e catapultate nell’area dove si conservano i ricordi a lungo termine, dovranno trovare il modo di tornare alla base evitando ulteriori danni. Nel frattempo Rabbia, Disgusto e Paura cercheranno di far fronte alla loro mancanza, determinando in Riley comportamenti inaspettati che incideranno non poco sulla sua personalità, complicando ulteriormente il ritorno a casa di Gioia e Tristezza. Il viaggio delle due emozioni sarà molto importante, perché permetterà a Gioia di capire fino in fondo quanto Tristezza faccia parte della vita di un essere umano e il vero senso del suo agire sulle nostre personalità.

La curiosità - Ogni emozione ha un forma ben precisa: Disgusto assomiglia ai broccoli; Rabbia ha la forma di un mattone; Paura è alto, magro e teso come i nervi; Gioia brilla e somiglia a una stella; Tristezza è simile a una lacrima.

Un film che mette tutti d'accordo Diretto da Pete Docter, lo stesso di "Up", è come sempre adatto sia a un pubblico adulto che a un pubblico di ragazzini.

La curiosità - I titoli del giornale che legge Rabbia sottolineano sempre ciò che sta accadendo a Riley in quel giorno.



Un film divertente Creando film per tutti, la Pixar riesce sempre a raccontare storie emozionanti in grado di parlare a pubblici di diverse età e sensibilità. I personaggi di "Inside Out" sono divertenti e coinvolgenti, le sfide di Riley rispecchiano quelle di ogni ragazzina di quell’età, facilitando in questo modo l’immedesimazione dei più piccoli con la protagonista.

La curiosità - Nella scena del primo giorno di scuola si intravede una delle ragazzine che indossa una maglia con un teschio, simile a quella già sfoggiata dal terribile Sid in "Toy Story".



Contenuto ad altezza bimbo Nessuna scena violenta, nessun ricorso a contenuti inadeguati o volgari. È un po’ la forza di tutte le storie d’animazione Pixar, desiderosa di raccontare vicende universali che possano colpire con facilità il cuore di tutti.

La curiosità - Nel progetto iniziale le emozioni dovevano essere sei: c’era anche Sorpresa.

Il corto Si intitola "Lava" il cortometraggio della Pixar proiettato in sala prima dell'inizio del film. Ispirato all'amore che il regista Ford Murphy nutre nei confronti delle Hawaii, la storia è quella due vulcani, Uku e Lele, che si innamorano e i dettagli, l'atmosfera e il theme song promettono di divertire ed emozionare. A doppiare i due protagonisti di Lava ci sono due cantanti d'eccezione: Malika Ayane e Giovanni Caccamo, interpreti della canzone del corto, scritta da Jon Brian.

La curiosità - In una delle scene del film si intravede anche Nemo. Provate a vedere se riuscite a scovarlo.

Scene post credit Come spesso accade con i film della Pixar, alcuni dei momenti più divertenti sono raccolti nella prima metà dei titoli di coda del film. Per questo vi consigliamo di guardarli fino all'ultimo se possibile, per non perdervi nulla.

La curiosità - L'indirizzo di casa di Riley a San Francisco è 21 Royal St., nome di un ristorante di Disneyland.

L'ispirazione di matrice classica L'estetica e il layout del film si ispirano al classico"Casablanca" da cui sono stati ripresi alcuni movimenti di camera molto controllati e altre tecniche che permettono di mostrare diverse azioni in una sola sequenza. La curiosità - Tutte le volte che un'emozione interagisce con la console a comandi, questa assume il colore dell'emozione che la sta utilizzando.

Due universi diversi e contrastanti L'infelicità di Riley a San Francisco è in totale contrasto cromatico con quelle che sono le sue emozioni. La storia si sviluppa quindi attraverso due mondi molto diversi: quello grigio e nebbioso della città americana e quello colorato e animato che ha luogo nella sua mente. Almeno fino a quando qualcosa non va storto anche nella testa di Riley.

La curiosità - Nella versione originale della storia, Gioia avrebbe dovuto viaggiare insieme a Rabbia e non Tristezza. La storia è stata modificata in corso d'opera.

Un film che parla di crescita I film della Pixar parlano di crescita. Si tratta di un tema ricorrente ed è ciò che rende molte delle storie della casa di produzione tanto potenti. Al suo terzo film Docter - già autore di "Monster Inc." e del già citato "Up" - ha descritto "Inside out" come un film che insegna a lavorare sulle emozioni negative per entrare in profonda sintonia con gli altri.

La curiosità - Quando Riley ha un incubo il film utilizza il tema musicale della pellicola Disney "La casa dei fantasmi".

Anche la tristezza ha un valore La tristezza è normale e, in certi casi, utile a capire e a dare il giusto peso a tutto ciò che accade nella nostra vita. È un'emozione temporanea, che va e viene e, proprio come tutte le altre, ha un valore ben preciso e incide in maniera determinante sulla vita di tutti noi, proprio come su quella di Riley.

La curiosità - Sebbene sia gialla, Gioia è avvolta anche da un'aura blu, quasi a sottolineare il suo legame con Tristezza.

