“Interstellar”: cast, trama, trailer e curiosità

06 Luglio 2020 | 9:35 di Redazione Sorrisi

Per molti Christopher Nolan è una certezza. Il regista della trilogia di "Batman", "Inception" o "Dunkirk" è riuscito in questi anni a conquistare una buona fetta di pubblico e fan che lo seguono con attenzione e interesse. Con "Inception", Nolan ha saputo dare al cinema vita nuova, sperimentando con il genere e giocando con lo strumento cinematografico tanto da fare persino scuola.



Con "Interstellar", storia di un gruppo di astronauti che abbandona un mondo che sta morendo per cercare un nuovo luogo, oltre le stelle, dove piantare radici, Nolan conferma le sue qualità di regista autoriale.

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, David Gyasi e Wes Bentley sono gli astronauti incaricati di portare a termine la missione mentre Jessica Chastain, Ellen Burstyn, Michael Caine, Casey Affleck, John Lithgow, Topher Grace e David Oyelowo interpretano dei personaggi secondari.

Cast

Genere: Fantascienza

Durata: 169'

Uscita: 2014

Regista: Christopher Nolan

Attori: Matthew McConaughey, John Lithgow, Wes Bentley, William Devane, Michael Caine, David Gyasi, Matt Damon, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Trama

In un futuro prossimo venturo, il pianeta Terra sta diventando un ambiente inabitabile per l'uomo. Un gruppo di scienziati appartenenti un tempo alla NASA, sfruttando un "wormhole" per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, organizza una serie di missioni spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile. A tal scopo convince Cooper, un ex pilota di talento, a lasciare i propri figli per imbarcarsi in una missione che ha lo scopo di salvare l'umanità.

Trailer

Curiosità

Pianeti già visti Il ghiacchiaio del pianeta in cui si reca il Dottor Mann (Matt Damon) è lo stesso che Nolan ha già utilizzato in "Batman Begins". La differenza è che appare più brillante a causa di una eruzione vulcanica

Possibili location Sia il Cile che una baia inglese furono prese in considerazione come location da utilizzare per il pianeta di Miller.

I costumi I designer hanno avuto 12 settimane di tempo per disegnare e realizzare i costumi degli astronauti. Dato che gli attori hanno trascorso la maggior parte del loro tempo indossando i costumi, i designer hanno pensato di rendere l’abbigliamento comodo e confortevole: i costumi avevano dei tubi per l’ossigeno che servivano a farli respirare meglio ed erano provvisti di un sistema di raffreddamento per far sì che gli attori non si surriscaldassero troppo. Il peso di ciascun costume era pari a circa 13-15 kg.

I caschi I caschi sono stati stampati in 3D e adattati agli attori e alle loro controfigure. Un sistema all’interno dei caschi permetteva a Nolan di parlare e comunicare direttamente con gli attori.

Utili controfigure Nella scena in cui Cooper sta attraversando il campo di mais a bordo del camion, Matthew McConaughey è seduto al posto del guidatore, ma in realtà il mezzo è guidato da una controfigura che non si vede.

La tempesta Per girare le scene della tempesta di sabbia, Nolan si è ispirato al documentario di Ken Burns: "Dust Bowl".

La casa di Cooper La casa di Cooper si trova in America, ma le scene sono in realtà state girate in Canada perché lì c’erano le montagne. Scelta la location, Nolan e i produttori hanno costruito la casa in 10 settimane, la strada che porta alla casa e i 500 acri di terreno. In tutto hanno impiegato 6 mesi di lavoro prima di cominciare a girare.

La colonna sonora Nolan ha chiesto a Hans Zimmer di realizzare la colonna sonora del film prima di aver scritto la sceneggiatura e senza dirgli nulla sul tipo di film. L’unica cosa a disposizione di Zimmer era una pagina di dialogo tra Cooper e Murph. Zimmer, convinto che Murph fosse un bambino, ha fatto leva sulla sua esperienza di padre per comporre la colonna sonora.

Un organo storico L’organo che si vede nel film è stato costruito negli anni 20 e trasportato in una chiesa negli anni 50.

Il coinvolgimento dei fan Per creare la tempesta di sabbia, Nolan ha coinvolto molti fan e ha chiesto a ciascuno di lanciare in aria dei cartoni bioedegradabili per creare un effetto quanto mai più vicino alla realtà.



Previous

Next