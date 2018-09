«Io che amo solo te», trama, trailer e curiosità

L'abito da sposa indossato da Laura Chiatti nel film è finito all'asta sulla piattaforma benefica CharityStars per supportare Strawberry Fields, una Onlus impegnata nella costruzione di un asilo in Africa. L'abito è stato realizzato da Francesca Piccini.

Amicizia storica

Quello tra Luca Bianchini e Marco Ponti è un rapporto ormai storico. I due sono amici dai tempi dell’università e Luca Bianchini appare in un cameo in tutti i film del regista. Lo scrittore fa il commesso di libreria in «Santa Maradona» e il pilota d’aereo in «A/R Andata e Ritorno». Questo è il loro primo film insieme.