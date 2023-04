“Io e mio fratello” racconta l’amore nella generazione dei “millennial”

La nuova commedia familiare di Luca Lucini è romantica, ricca di intrighi e al passo con i tempi Carola Piluso







Si puo' vedere su

Su Prime Video dal 21 aprile arriva in streaming “Io e mio fratello”, una commedia con Denise Tantucci, Cristiano Caccamo e Greta Ferro. Questa commedia romantica, diretta da Luca Lucini e prodotta da 302 Original Content, Pepito Produzioni e Vision Distribution, racconta l'amore nella generazione dei “millennial”.

Trama

Il film racconta la storia di Sofia (Denise Tantucci), che alla soglia dei trent'anni lascia la famiglia e la Calabria, la terra di origine, e si trasferisce a Milano. «La storia mi è piaciuta da subito: l’andare via di casa per trasferirmi a Milano è una cosa che appartiene anche a me» racconta Denise. «Interpretare Sofia è stato molto divertente, innanzitutto perché lei, la “pecora nera” della famiglia, mi ha regalato dei fantastici capelli biondi che non avevo mai portato prima (ride). E poi perché attraverso scene di vita quotidiana ho imparato a conoscere la forza di Sofia in questo suo continuo provare a farcela da sola. La sua forza sta nell’avere il coraggio di tornare in famiglia, dove è più fragile e si sente giudicata».

Cast e personaggi

Mauro (Cristiano Caccamo) è fratello di Sofia ed è considerato il figlio perfetto: «Dopo la morte del padre, è lui a prendere in carico l'azienda di vini della famiglia» racconta Cristiano. «Ragazzo all'apparenza solido e affidabile, Mauro ha un rapporto complicato con la sorella perché i due si contendono l'amore per la stessa donna. E quando Sofia decide di tornare in Calabria…. non tutto sarà così semplice».

La donna di cui i due fratelli sono innamorati è Michela (Greta Ferro): «È una ragazza che ha saputo mettere in discussione le aspettative della sua famiglia» dice Greta. «Sofia è una sua amica di infanzia, con cui il legame non si è mai spezzato, ma poi conosce Mauro e… non anticipo nulla di più (ride)».

La vicenda è ambientata in Calabria: «Abbiamo voluto raccontare una terra diversissima da come spesso viene narrata nel cinema» spiega il regista Luca Lucini. «Spesso è scenario di storie di malavita e violenza, invece c’è tutta una Calabria che sta cambiando velocemente e in positivo».

Nel cast anche Teresa Mannino nei panni di una modernissima ed effervescente Zia Tecla, Nino Frassica nel ruolo di Bernardo, Lunetta Savino che è Marilena, la madre di Sofia e Mauro e Claudio Colica che è Alessandro, il coinquilino di Sofia a Milano.

Trailer