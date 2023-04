“Io e mio fratello”: un’insolita commedia romantica

Il triangolo amoroso tra Denise Tantucci, Cristiano Caccamo e Greta Ferro è al centro del nuovo film in arrivo su Prime Video Cristiano Caccamo, Lunetta Savino e Denise Tantucci in "Io e mio fratello" Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Dal 21 aprile su Prime Video è disponibile "Io e mio fratello", il nuovo film di Luca Lucini. La pellicola è una commedia romantica che sviluppa un triangolo amoroso insolito: protagonista è Denise Tantucci, insieme a Cristiano Caccamo e Greta Ferro. Amori passati e ritrovati, storie di amicizia, famiglia e fratellanza.

La trama

Sofia è la pecora nera della famiglia. Ha 28 anni, è una sciupafemmine e ha lasciato la Calabria, sua terra d’origine, per trasferirsi a Milano, dove vive con il suo coinquilino Alessandro. Mauro è il fratello di Sofia. Affidabile e amorevole, al contrario di Sofia con la quale è sempre in guerra, non ha lasciato la sua regione e porta avanti l’azienda di famiglia. Non sono solo sorella e fratello, hanno anche un’altra cosa in comune: Michela, primo e unico amore di Sofia, che però sta per sposare proprio Mauro. Quando Sofia si rende conto che sta per perdere la donna della sua vita, decide di tornare a casa. Ma il suo ritorno romperà ogni equilibrio e in un susseguirsi di situazioni tragicomiche, i due fratelli saranno costretti a guardarsi davvero in faccia e a scegliere chi voler essere da grandi.

Il cast

Denise Tantucci interpreta la protagonista Sofia, affiancata da Cristiano Caccamo nel ruolo del fratello Mauro, da Greta Ferro (Michela, la donna amata da entrambi) e da Claudio Colica, il suo coinquilino Alessandro. Il cast si completa con Teresa Mannino, Paola Lavini e con la partecipazione di Nino Frassica, Lunetta Savino, Ninni Bruschetta e Marco Leonardi.