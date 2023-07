Io, loro e Lara: cast, trama e trailer

La storia di un missionario in crisi spirituale che torna a Roma Io Loro e Lara Credit: © Warner Bros. Lorenzo Di Palma







“Io Loro e Lara” è un film diretto e interpretato da Carlo Verdone che ruota tutto attorno alla figura di un “prete moderno”. «Mi appassionava molto l’idea di interpretare un ruolo molto delicato, assolutamente agli antipodi dalle figure clericali, presenti come “macchiette perfette”, in “Un Sacco Bello”, “Acqua e Sapone” e “Viaggi di Nozze”», spiega Verdone: «No, qui si trattava di entrare perfettamente nella psiche di un sacerdote dei giorni d’oggi, rendendolo “vero” con le sue fragilità, i suoi momentanei tormenti, la sua disciplina interiore e il suo grande buon senso». In un universo che gira in un modo o nell'altro attorno al sesso e all'ipocrisia, infatti, don Carlo cerca di risolvere i problemi dei suoi cari senza rinunciare alla sua morale. Missione compiuta anche grazie al supporto di un cast di prim’ordine che vede Laura Chiatti (è la Lara del titolo) nel suo primo ruolo “brillante”, Anna Bonaiuto e Angela Finocchiaro, «tra le nostre migliori attrici anche nel versante teatrale», secondo il regista, e il sempre ottimo Marco Giallini.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2010

Nazionalità: Italia

Durata: 115'

Regista: Carlo Verdone

Attori: Carlo Verdone, Valeria Ceci, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Sergio Fiorentini, Marco Giallini, Angela Finocchiaro, Olga Balan, Agnese Claisse, Cristina Odasso, Tamara di Giulio, Giorgia Cardaci, Marco Guadagno, Roberto Sbaratto, Loukoula Letizia Sedrick Boupkouele, Antoinette Kapinga Mingu, Carla Akakpo Nimata, Gianfranco Mazzoni, Marco Minetti

Trama

Padre Carlo Mascolo è un missionario che vive in un villaggio nel cuore dell'Africa. Da qualche tempo avverte i sintomi di una crisi spirituale che lo angoscia sempre di più. Dunque decide di tornare a Roma per parlarne ai suoi superiori. Il suo padre spirituale lo tranquillizza, a volte è necessaria una pausa di riflessione. Lo esorta a trascorrere un po' di tempo in famiglia per ritrovare se stesso attraverso il calore dei propri cari. Durante suo percorso di riconciliazione con se stesso però incontra Lara...