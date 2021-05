“Io prima di te”: cast, trama, trailer e curiosità

Trasporre un romanzo in una pellicola è un'operazione a dir poco delicata, specialmente quando il fandom è così attento e scrupoloso. Alcuni passaggi presenti nel libro non sono stati inseriti nella sceneggiatura, ma possiamo assicurare che il pubblico non sentirà particolarmente la mancanza. Tra i passaggi persi ci sono alcuni momenti del legame tra Lou e Will, come il tatuaggio dei due e il fatto che la ragazza, a causa di difficoltà economiche, si trasferisca nel castello di lui mandando su tutte le furie il fidanzato di lei, Patrick. E poi esistono almeno tre dettagli di natura familiare che il film ha omesso. Il primo riguarda Georgina: nel libro è la sorella di Will ma nel film non c'è traccia della sua presenza. Nelle pagine, poi, il padre di Will tradisce la moglie mentre su grande schermo questa dinamica non viene menzionata, anzi i due genitori sembrano affiatati e complici nel fare fronte comune nei confronti del figlio. Sempre nel romanzo, inoltre, alcuni avvenimenti vengono raccontati dal punto di vista dei vari personaggi, inclusa l'algida madre di Will, di cui invece nel film vengono rivelati i sentimenti più fragili e vulnerabili.