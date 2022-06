“Io sono Tempesta”: cast, trama e trailer

Marco Giallini ed Elio Germano in un film divertente e al tempo stesso profondo. Redazione Sorrisi







Non potrebbero essere più diversi: uno, Numa Tempesta (Marco Giallini), è un finanziere multimilionario che ama sfoggiare un cinismo quasi irreale: per lui le condanne "fanno curriculum". L’altro, Bruno (Elio Germano), è un poveraccio costretto a rivolgersi a un centro di accoglienza per tirare a campare insieme al figlioletto. I loro destini si incontrano quando l’indifendibile Numa, giudicato colpevole di frode fiscale, deve scontare un anno ai servizi sociali e viene assegnato proprio alla struttura dove Bruno è di casa: riuscirà a esprimere quei valori umani finora così abilmente nascosti? Un film divertente e al tempo stesso profondo.

Cast

Genere: Drammatico

2018 Durata: 95'

95' Regista: Daniele Lucchetti

Daniele Lucchetti Attori: Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung, Francesco Gheghi, Carlo Bigini, Federica Santoro

Trama

Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E qui di ritroverà a fare i conti veri con la vita, ma soprattutto con se stesso.

Trailer