“Io uccido”: prima serata “crime” su Cielo

Tensione e terrore nel nuovo ciclo di film dal 14 novembre ogni domenica "La promessa dell'assassino" di David Cronenberg Lorenzo Di Palma







Parte dal 14 novembre la domenica in prima serata, con il film La promessa dell’assassino, il nuovo ciclo di appuntamenti con il crime e terrore, Io uccido, di Cielo che terrà compagnia ai telespettatori fino al prossimo gennaio. Il film del 2007 in cui David Cronenberg dirige Naomi Watts e Viggo Mortensen, candidato agli Oscar 2008 come miglior attore protagonista, è un vibrante thriller sulla mafia russa che opera a Londra.

A seguire (domenica 21 novembre) ci sarà Il cacciatore di donne del 2013 di Scott Walker, un film basato su eventi realmente accaduti in Alaska che narra le vicende del detective Jack Halcombe (Nicolas Cage) che, insieme a Cindy Paulson (Vanessa Hudgens), una giovane prostituta sfuggita dalle grinfie del serial killer Robert Hansen (John Cusack), cercherà di catturare il criminale e portarlo di fronte alla giustizia.

Da non perdere anche il film in prima visione free La fratellanza del 2017 di Ric Roman Waugh, un prison-movie con Nikolaj Coster-Waldau. In programma anche: L’immortaledel 2010 di Richard Berry; Caccia spietata del 2006 di David Von Ancken; Bone Tomahawk del 2015 di S. Craig Zahler; The Grey del 2011 di Joe Carnahan; Nella mente del serial killer del 2004 di Renny Harlin; Lo straniero della valle oscura del 2014 di Andreas Prochaska; The Kid del 2019 di Vincent D'Onofrio; Slow West del 2015 di John Maclean e Casinò del 1995 di Martin Scorsese.