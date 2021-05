“Io vi troverò”: cast, trama e trailer

Quando sua figlia viene rapita, Liam Neeson scatena l'inferno per riportarla a casa Liam Neeson, protagonista di «io vi troverò» Alberto Rivaroli







Un thriller dal ritmo vertiginoso, con Liam Neeson nei panni dello spietato giustiziere: è "Io vi troverò". Diretto da Pierre Morel e sceneggiato da Luc Besson (autore di classici del cinema d'azione come «Nikita» e «Léon»), il film vede come protagonista Bryan Mills (Neeson), un ex agente della Cia che, nonostante le sue straordinarie capacità, ha deciso di lasciare il servizio e tira a campare facendo la guardia del corpo a Los Angeles.

Tesissimo, violento, appassionante, "Io vi troverò" offre molte scene spettacolari e un protagonista in gran forma che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo: non a caso il film ha avuto ben due sequel.

Cast

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Taken

Taken Uscita: 2008

2008 Durata: 93'

93' Regista: Pierre Morel

Pierre Morel Attori: Liam Neeson, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser, Jon Gries, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley

Trama

La sua vita si trasforma in un incubo quando Kim (Maggie Grace), sua figlia diciassettenne, durante un viaggio a Parigi viene rapita: usando le sue conoscenze, l'uomo riesce a scoprire che la ragazza è finita nelle grinfie di un'organizzazione criminale che sequestra e narcotizza le sue vittime, prima di smistarle in mezzo mondo per avviarle alla prostituzione. Se non riuscirà a ritrovare Kim entro 96 ore, Bryan non la vedrà mai più. Inizia così una corsa contro il tempo, che vedrà l'ex agente trasformarsi in una macchina per uccidere...

Trailer