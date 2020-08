“Ippocrate”: cast, trama e trailer

10 Agosto 2020 | 15:56 di Lorenzo Di Palma

Benjamin ha la certezza di essere un buon medico, anche se la prima esperienza nel reparto ospedaliero in cui lavora anche suo padre non sembrerebbe confermarlo. Da queste premesse parte Ippocrate, film francese del 2014, di grande successo in patria, diretto da Thomas Lilti, che prima di darsi alla regia, non a caso era medico.

LA TRAMA

Benjamin diventerà un grande medico, di questo è sicuro. Ma durante il suo primo giorno di tirocinio nel reparto di medicina interna del padre, niente va come dovrebbe. La pratica si è rivelata più ardua della teoria. La responsabilità è schiacciante, suo padre è assente e l’altro interno, Abdel, un medico straniero, si dimostra più competente di lui. Benjamin si troverà bruscamente di fronte ai propri limiti, alle proprie paure, a quelle dei suoi pazienti, delle famiglie, dei medici e del personale dell’ospedale. Inizia il suo cammino verso la maturità…

IL TRAILER

IL CAST

Vincent Lacoste (Benjamin), Jacques Gamblin (Professeur Barois), Reda Kateb (Abdel), Marianne Denicourt (Denormandy), Félix Moati (Stéphane), Carole Franck (Myriam), Philippe Rebbot (Guy), Julie Brochen (Madame Lemoine), Jeanne Cellard (Madame Richard).