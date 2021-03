“Jack Reacher – Punto di non ritorno”: cast, trama e trailer

Tom Cruise torna nei panni di del personaggio creato da Lee Child, diretto da Edward Zwick Redazione Sorrisi







Tom Cruise torna nei panni del protagonista Jack Reacher, ispirato al personaggio nato dalla penna di Lee Child.

Il film, diretto da Edward Zwick, vede Tom Cruise/Jack Reacher alle prese con una nuova missione. Di ritorno in Virginia scopre che il Maggiore Turner, interpretato nel film da Cobie Smulders, è stata imprigionata per un crimine commesso vent’anni prima e la notizia non gli farà di certo piacere. Tra esplosioni mozzafiato, conflitti inaspettati e adrenalinici inseguimenti in auto, minacce e nuovi misteri, Reacher farà di tutto per liberare la donna e vendicarsi di quanti ostacolano il suo obiettivo.

Cast

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Jack Reacher: Never Go Back

Jack Reacher: Never Go Back Uscita: 2016

2016 Durata: 130'

130' Regista: Edward Zwick

Edward Zwick Attori: Tom Cruise, Cobie Smulders, Patrick Heusinger, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Jessica Stroup, Holt McCallany, Robert Knepper, Madalyn Horcher, Robert Catrini, Austin Hébert, Jason Douglas

Trama

L'ex maggiore dell'esercito americano Jack Reacher torna in Virginia, dov'era precedentemente in servizio, per mantenere una promessa: portare a cena fuori il maggiore Susan Turner. Una volta giunto al quartier generale, però, scopre che Susan è stata arrestata. Convinto che ci sia qualcosa sotto, Jack comincia a indagare, ma la sua presenza non è gradita: l'ex maggiore viene accusato di omicidio e, come se non bastasse, salta fuori anche una sconvolgente notizia dal passato.

