“Jack Ryan – L’iniziazione”: cast, trama, trailer e perché vederlo

Chris Pine interpreta l'agente Jack Ryan in questo reboot della nota saga spionistica iniziata nel 1990 con "Caccia a Ottobre Rosso"







"Jack Ryan - L'iniziazione" è un pirotecnico thriller del 2014 diretto da Kenneth Branagh, che è anche uno degli interpreti principali. Il protagonista assoluto del film è Chris Pine, ma nel cast figurano anche Keira Knightley e Kevin Costner. La pellicola è stata il reboot cinematografico della nota saga spionistica cominciata con "Caccia a Ottobre Rosso" (1990) e proseguita con altri tre film di grande successo: "Giochi di potere" (1992), "Sotto il segno del pericolo" (1994) e "Al vertice della tensione" (2002). Su Prime Video è invece disponibile la splendida serie con Jack ryan interpretato da John Krasinski.

Cast

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Jack Ryan: Shadow Recruit

Jack Ryan: Shadow Recruit Uscita: 2014

2014 Regista: Kenneth Branagh

Kenneth Branagh Attori: Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley

Trama

Jack Ryan, studente americano di economia, dopo gli attentati dell'undici settembre decide di arruolarsi nei Marines per difendere il suo Paese. Dopo gli ottimi risultati ottenuti in una pericolosa spedizione in Iraq, il giovane Ryan viene reclutato dalla CIA come analista a Wall Street. Seguendo il suo istinto, l'agente scopre ben presto investimenti dubbi e inusuali, coordinati dal governo russo, che sta evidentemente tramando qualcosa per mandare in crash l'intera economia degli Stati Uniti. Jack parte così alla volta di Mosca, dove le sue indagini lo getteranno in un terribile vortice di violenza e intrighi internazionali.

Perché vederlo

Alto tasso di spettacolarità e tensione alle stelle per il reboot della saga spionistica di Jack Ryan, interpretato da un brillante Chris Pine, degno erede, nel ruolo, di Alec Baldwin e Harrison Ford. Il ritmo serrato contribuisce al coinvolgimento degli spettatori, costretti a mantenere sempre alta la concentrazione per non perdersi i dettagli che potrebbero rivelarsi fondamentali ai fini della vicenda. Un grande concentrato di azione e mistero, un vero cult per gli amanti del genere. Degna di nota anche la colonna sonora, precisa e puntuale ad aumentare i battiti cardiaci nei momenti di massima tensione.