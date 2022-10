Jeffrey Dahmer e altri serial killer in 7 film

La serie su Jeffrey Dahmer su Netflix è un successo. Ecco alcuni film ispirati alla vita di autentici serial killer Evan Peters nei panni di Jeffrey Dahmer Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Da due settimana guida la classifica globale dei titoli più visti su Netflix e sta rapidamente scalando la Top 10 delle serie più viste di sempre sulla piattaforma. “Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer” è la miniserie in dieci episodi ideata da Ryan Murphy e Ian Brennnan. È ispirata alla vera storia del Cannibale di Milwaukee, Jeffrey Lionel Dahmer, responsabile di diciassette omicidi tra la fine degli Anni 70 e l’inizio degli Anni 90. Non poche le polemiche che ne hanno accompagnato il debutto in streaming, a partire dall’accurata descrizione dei delitti che ha molto turbato i parenti delle vittime. A interpretare il killer che per decenni ha terrorizzato il Wisconsin è Evan Peters, presenza fissa delle sere di Murphy. Se l'avete già vista e non sapete resistere al true crime e alle storie di killer, ecco altri 7 titoli che potete trovare in streaming.

Film ispirati a vere storie di serial killer

“ Dahmer - Il cannibale di Milwaukee ” - Prime Video

” - Prime Video “ Zodiac ” - Netflix

” - Netflix “ La vera storia di Jack lo squartatore ” - Disney+

” - Disney+ “ C’era una volta a Hollywood ” - Netflix

” - Netflix “ Il cacciatore di donne ” - Prime Video

” - Prime Video “ Ted Bundy: confessioni di un serial killer ” - Now

” - Now “Il silenzio degli innocenti” - TimVision