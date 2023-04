Jennifer Lopez è “The Mother”: il trailer

In arrivo su Netflix il thriller che la vede nei panni di una killer in azione per difendere la figlia Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Arriva il 12 maggio su Netflix "The Mother", che vede protagonista Jennifer Lopez, coinvolta come produttrice. Il thriller action, diretto da Niki Caro (“Mulan”, “La Ragazza delle Balene”) è stato scritto da scritto da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig a partire da una storia della stessa Misha Green (già showrunner della serie HBO "Lovecraft Country – La terra dei demoni"). L'attrice torna protagonista di un titolo originale di una piattaforma streaming a pochi da "Un matrimonio esplosivo" (su Prime Video).

La trama

Jennifer Lopez interpreta una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia torna dall'Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano.

Il trailer

Il cast

Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael García Bernal.