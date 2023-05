Jennifer Lopez è “The Mother” nel nuovo film Netflix

Diretto da Niki Caro, ha come protagonista una letale assassina che fa di tutto per proteggere la figlia dai sanguinari uomini che hanno fatto parte della sua vita Jennifer Lopez e Lucy Paez in una scena di "The Mother", il film di Niki Caro su Netflix dal 12 maggio. Valentina Barzaghi







Fa il suo debutto streaming il 12 maggio - proprio in prossimità della festa della mamma - “The Mother”, la nuova grande produzione action Netflix diretta da Niki Caro, talentosa regista di “Mulan” e “North Country - Storia di Josey”, e interpretata da Jennifer Lopez. Una storia avvincente, un racconto epico e intimo che mette in scena il legame indissolubile tra una madre e la propria figlia e il senso di protezione che ne scaturisce.

La trama

Un po’ di trama. Una spietata assassina (Jennifer Lopez) dal passato pieno di ombre e incontri sbagliati, rimasta incinta, è costretta ad allontanarsi dalla figlia per non mettere a rischio la sua vita. Dopo anni di tranquillità e silenzio, in cui è vissuta in totale isolamento, rimanendo però in costante aggiornamento sulla crescita della ragazza, viene raggiunta dalla notizia che la giovane è in pericolo. Non ci pensa due volte e parte per chiudere definitivamente quei capitoli rimasti aperti da troppo tempo.

Il trailer

«La storia è incentrata sulla protezione, e sulla figura materna come forza primitiva» ha detto la regista Niki Caro parlando del film. «È una storia intima ed emozionante, ma anche coraggiosa, un action movie muscolare: sono elementi che non spesso vengono trattati insieme. Ero molto felice per questa possibilità. Per diversi aspetti è un’estensione del lavoro che ho fatto con Mulan, un altro gigante action movie, che però mette in gioco anche cuore ed emozioni. Mi piace raccontare storie emotive su scale ambiziose» ha continuato.

“The Mother”, che per molti versi può ricordare una classica storia di difesa genitore-figlio, quando quest’ultimo viene messo in pericolo a causa del passato del primo, ha molti tratti interessanti. Il primo è il sentimento che muove la sua protagonista: una donna costretta a mettersi da parte, che però non ha mai smesso davvero di esserci e amare la propria figlia. Ne consegue un senso di protezione viscerale, che innesca una trama ad alto contenuto di muscoli, proiettili e adrenalina. Un po’ “Tomb Rider” (più che altro per i look) e molto “Hanna” (Joe Wright, 2011), di cui si percepiscono gli echi per ambientazione e addestramento alla difesa della giovanissima protagonista, “The Mother” usa l’azione per raccontare il legame di due donne che devono imparare a conoscersi, capirsi e stare insieme.

«La Madre (The Mother, perché nel film non ha nome se non questo a definirla, ndr) non sa nemmeno come si faccia il genitore. Non sa cosa fare con questa bambina, ma sa che la ama profondamente, che vuole in suo bene e vuole proteggerla. È istintivo, come penso lo sia per qualsiasi madre. Istintivamente vogliamo proteggere i nostri figli. Il modo in cui lo facciamo e come siamo genitori è poi individuale e dipende da come siamo come persone» ha detto Jennifer Lopez parlando del suo ruolo nel film.

Il cast

Altro aspetto interessante del film è il suo cast. Oltre a Jennifer Lopez, come al solito un mix di bravura, sensualità e muscoli da fare invidia, nel ruolo della protagonista, troviamo la giovane Lucy Paez in quello di sua figlia Zoe. La parte maschile del film viene palleggiata tra quattro big della recitazione come Joseph Fiennes (“Shakespeare in Love”, “Il nemico alle porte”) nei panni del perfido Adrian, Gael García Bernal (“Y Tu Mama Tambien”, “I diari della motocicletta”) in quelli dell’altro cattivo, Hector, Paul Raci (“Sound of Metal”) in quelli della spalla amica Jones e Omari Hardwick (“Fantasy Football”) in quelli del poliziotto buono e fedele portatore di aggiornamenti sulla vita di Zoe, Cruise.

“The Mother” piacerà a chi è alla ricerca di un buon film d’azione, ma anche a chi vuole vedere una storia sentimentale raccontata in modo inusuale e ad alto concentrato di adrenalina. È un film che, nel suo indagare anche aspetti non semplici della genitorialità, come le scelte che a volte si è costretti a fare, ha uno sguardo inaspettato e positivo sui risvolti che questa può riservarti.