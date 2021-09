“John Wick 3 – Parabellum”: cast, trama e trailer

Ma procediamo con ordine. Nel primo John Wick, classe 2014, abbiamo conosciuto l’omonimo ex killer: ritiratosi in una villa per vivere il solitario dolore per la prematura morte dell’amata moglie, John svela le sue sconfinate abilità di assassino nato quando una banda di delinquenti russi ha l’astutissima idea di rubargli l’auto e – soprattutto – uccidergli l’adorata cagnetta. John Wick scatena la sua ira sull’intera banda, ammazzando quintalate di russi nei modi più ingegnosi e acrobatici.

Nel secondo John Wick, anno di grazia 2017, John viene ingaggiato da Santino D’Antonio, boss della camorra (interpretato da Riccardo Scamarcio) che gli chiede di onorare un antico impegno e di far fuori la sorella (Claudia Gerini) per soffiarle il posto di “capo” della cupola italiana e nella “Tavola alta”, la super società segreta che riunisce ogni fuorilegge della Terra. John Wick all’inizio non sembra aver molta voglia di ricominciare con la vecchia vita, ma Santino sa come convincere le persone: gli fa saltare per aria la casa a colpi di granate. John decide di accettare l’incarico, ma non appena la sorella di Santino lascia questa valle di lacrime, il boss camorrista sguinzaglia tutta la sua banda contro il nostro eroe con l’ironica scusa della vendetta (“mi hai ucciso la sorella!”) perché vuol far sparire un testimone scomodo delle sue malefatte.

John si rifugia nel Continental, il Grand Hotel di New York che è base e rifugio dell’organizzazione globale di malavitosi, ma viene raggiunto da Santino. Il camorrista ha la peggio nell’immancabile duello finale, ma John Wick si macchia di un “crimine” indelebile: ha ucciso un “collega” in un luogo di pace per tutti i criminali del mondo. Il direttore del Continental, Wiston, lo esilia e lo scomunica, concedendogli però un’ora per fuggire.