John Wick – Capitolo 2: trama, cast e trailer

01 Aprile 2020 | 12:04 di Marianna Ninni

Keanu Reeves torna nel 2017 a vestire i panni del leggendario sicario John Wick. Chiamato da un suo ex socio che mira a prendere il controllo di un'oscura organizzazione internazionale, lo spietato killer è costretto a imboccare ancora una volta il sentiero della criminalità. L’uomo è vincolato per via di un patto di sangue e si reca a Roma per affrontare alcuni tra i più pericolosi killer al mondo.

Il cast

Diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, il film vanta anche la presenza di Claudia Gerini e Riccardo Scamarcio che interpretano due antagonisti senza scrupoli. A completare il cast ci sono poi Common, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Lance Reddick, John Leguizamo e Ian McShane.

Il trailer

Dopo l’inaspettato successo del primo capitolo, che solo in Italia ha incassato 1.645.274 €, i produttori hanno lavorato a un sequel che punta su più azione su una scala più vasta e che sottolinea con maggiore attenzione la lotta interiore del protagonista. Reeves è alle prese con un mondo criminale più ampio, in cui emergono nuovi elementi e in cui la presenza della vecchia Continental viene sostituita dalla nuova High Table, organizzazione molto più potente, che riunisce i più pericolosi esponenti criminali di tutto il mondo.

Ne viene fuori una storia avvincente, ma in grado di conservare le stesse emozioni, una vicenda che travalica i confini del film, si estende in diverse location tra New York e Roma e ha per protagonisti molti più personaggi cattivi. Resta la certezza di trovarsi di fronte a un personaggio ben calibrato, in grado di appassionare e creare empatia nonostante il suo ruolo e che in questo secondo film è chiamato in gioco non tanto per vendicarsi, quanto per onorare un vecchio debito. La vicenda narrativa non fa che approfondire il carattere di Wick, così come le leggi severe che governano il mondo in cui si muove.

John Wick 2 è un film action in cui si affrontano nuove tematiche, come onore e senso di giustizia, e con una storia molto più drammatica e cruda, in cui prevale un maggior senso del realismo e dove non mancano le esplosive azioni di arti marziali e di "Gun-Fu", gli irresistibili combattimenti corpo a corpo, le classiche sparatorie e le imperdibili imprese al volante.