“John Wick”: trama, cast, trailer e curiosità sul film

25 Marzo 2020 | 12:42 di Marianna Ninni

Keanu Reeves interpreta John Wick nel film diretto dal regista, all’epoca esordiente, Chad Stahelski. Reeves è in realtà un ex killer che torna in attività dopo che alcuni gangster gli fanno fuori il cagnolino. Freddo e privo di scrupoli, l’uomo decide di vendicarsi del torto subito da una banda di criminali russi.



A fare la differenza in questo film d'azione è proprio l’interpretazione dell’attore che presta il volto a un antieroe spietato il cui solo nome fa rabbrivvidire i criminali in circolazione, un gangster pericoloso che è al tempo stesso inquietante e affascinante e getta nell’assoluto sconforto chiunque se lo trovi di fronte.



Nel cast, insieme a Keanu Reeves, ci sono anche Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, John Leguizamo e Ian MacShane.

Le curiosità

Keanu Reeves ha girato il 90% delle sue scene senza ricorrere all’uso di una controfigura.





Nel film John Wick utilizza diversi stili con le armi da fuoco e li maneggia tutti con estrema padronanza, a seconda del contesto o della situazione in cui si trova.





Il cane di John Wick nel film è un beagle di nome Andy che, all’epoca delle riprese, aveva solo 8 settimane.





È la sesta volta che Keanu Reeves interpreta un personaggio chiamato John. Gli altri film in cui ha intepretato un John sono difatti: "Point Break", "Molto rumore per nulla", "Constantine", "Johnny Mnemonic" e "Generation Um".





Il trailer