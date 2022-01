“Jojo Rabbit”: il mio amico immaginario somiglia ad Adolf Hitler

Si puo' vedere su

Molti di noi da bambini avevano un amico immaginario, ma quello di Jojo è diverso da tutti gli altri: è niente meno che Adolf Hitler.

Jojo è il soprannome di Johannes (Roman Griffin Davis), un ragazzino di 10 anni che vive in un’immaginaria cittadina tedesca verso la fine della Seconda guerra mondiale. Indottrinato con le idee del nazismo, Jojo scopre però che sua madre (Scarlett Johansson) sta nascondendo in soffitta una ragazzina ebrea.

Questa la surreale premessa di “Jojo Rabbit”, scritto e diretto dal neozelandese Taika Waititi, che si ritaglia anche la parte di questo Hitler buffo e ridicolo, ma che prima o poi svelerà anche a Jojo la sua vera natura. Nominato a sei Oscar, nel 2020 portò a casa la statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale. Un film commovente che utilizza il sogno e l’ironia per raccontare la banalità del male.