“Jolt”: trama e cast del nuovo film Amazon

Kate Beckinsale interpreta una donna con una vendetta da portare a termine. Disponibile dal 23 luglio







Si puo' vedere su

Il 23 luglio su Amazon Prime Video arriva "Jolt", nuovo thriller d'azione con protagonista Kate Beckinsale nei panni di una donna pronta a tutto per vendicare la morte del fidanzato. Il film è diretto da Tanya Wexler e scritto da Scott Wascha.

La trama

Lindy è affetta da un rarissimo disturbo neurologico che la rende saltuariamente preda di impulsi omicidi rabbiosi che possono essere tenuti sotto controllo solo con uno speciale dispositivo a elettrodi. Impossibilitata a trovare amore e intimità in un mondo che teme la sua bizzarra patologia, finalmente si innamora di un uomo solo per trovarlo assassinato il giorno successivo. Con il cuore spezzato e piena di rabbia, Lindy parte in una missione di vendetta per trovare l'assassino, mentre la polizia è sulle sue tracce come principale sospettata del crimine.

Il cast

Oltre a Kate Beckinsale, nel cast troviamo anche Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, Susan Sarandon e Stanley Tucci.