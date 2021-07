“Jolt”, una donna sull’orlo di una tempesta di nervi

Su Prime Video arriva una vendicativa Kate Beckinsale Kate Beckinsale in "Jolt" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Non è facile per Lindy avere una vita normale: soffre infatti di un raro disturbo neurologico che la spinge, se sollecitata, ad avere improvvise re- azioni omicide.

Lindy è stata istruita a sopprimere questi scatti di rabbia con una scarica elettrica. Ma quando il suo amato viene ucciso (e lei sospettata del crimine) scopre che la sua condizione si può trasformare in un vantaggio per inseguire un'inevitabile vendetta.

Nei suoi panni c’è Kate Beckinsale, che si è fatta le ossa con la saga di “Underworld” e non fa prigionieri in questo thriller efferato (ma con un pizzico di ironia e una spruzzata di femminismo) proposto in esclusiva da Prime Video. Nell’ottimo cast, anche Stanley Tucci e Susan Sarandon.