“Joy”: cast, trama e trailer

Film diretto da David O' Russell, con protagonisti Jennifer Lawrence e Bradley Cooper Jennifer Lawrence in "Joy"







"Joy" è un film diretto da David O' Russell, tornato a lavorare con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Tratto dalla vera storia di Joy Mangano, imprenditrice di successo, ripercorre le fasi della vita di una famiglia per ben quattro generazioni, indagando sulla nascita e la costruzione di un vero impero.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2015

2015 Durata: 124'

124' Regista: David O. Russell

David O. Russell Attori: Jennifer Lawrence, Elisabeth Rohm, Edgar Ramirez, Virginia Madsen, Diane Ladd, Jimmy Jean-Louis, Isabella Rossellini, Dascha Polanco, Robert De Niro, Bradley Cooper

Trama

Il film racconta la storia di Joy Mangano, star delle televendite americane e ideatrice di prodotti per la casa, ma anche quella di quattro generazioni della sua famiglia. La vita di Joy scorre tra mille difficoltà: è divorziata con due figli, a lavoro la costringono a fare sempre il turno di notte e, a casa, vive con la madre, che rimane incollata al televisore dalla mattina alla sera, e con la nonna, l'unica che invece la sostiene e la aiuta nelle faccende domestiche. Ed è proprio mentre sta passando lo straccio a terra che Joy ha l'illuminazione: creare un oggetto che non debba essere strizzato con le mani, detto in altri termini, un mocio. Da quel momento, tra mille difficoltà, Joy riuscirà a mettere su un impero.

