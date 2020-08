“Judy”: trama, cast e trailer

09 Agosto 2020 | 16:10 di Lorenzo Di Palma

Si chiama semplicemente Judy il film del 2018 diretto da Rupert Goold e incentrato su una leggenda di Hollywood, Judy Garland, scomparsa alla precoce età di 47 anni a causa di un’overdose di barbiturici. Il film, in verità, non racconta tutta la burrascosa vita privata dell’attrice americana (ha avuto cinque mariti) ma è ambientato all’inizio del 1969 a Londra. Proprio nella capitale inglese, infatti, la Garland tenne per cinque settimane una serie di concerti, entrati nella storia perché la sua morte avvenne pochi mesi dopo. Nel film spicca l’interpretazione di Renée Zellweger, l’ex Bridget Jones, che per l’occasione, si è trasformata in una sosia perfetta della Garland e che per questo ha vinto un Golden Globe e ricevuto una nomination all’Oscar. Tra i personaggi della pellicola anche Liza Minnelli, figlia di Judy, ai tempi 23enne, interpretata dall’emergente Gemma-Leah Devereux. Il cast è completato da Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon e Jessie Buckley.

La TRAMA

Siamo nell’inverno del 1968 e la leggenda dello showbiz Judy Garland (Renée Zellweger) arriva nella Swinging London per esibirsi al The Talk of the Town. Sono passati 30 anni da quando è diventata una star grazie a Il Mago di Oz, e anche se la sua voce si è indebolita, ne ha però guadagnato in intensità drammatica. Mentre si prepara per lo show, Judy litiga con i manager, affascina i musicisti e si abbandona ai ricordi insieme agli amici e agli adorati fan: il suo spirito e il suo entusiasmo risplendono. Persino i suoi sogni più romantici sembrano prendere vita, mentre inizia a essere corteggiata da Mickey Deans, che diventerà presto il suo quinto marito. Eppure Judy è fragile. Dopo aver lavorato per 45 dei suoi 47 anni, è esausta, afflitta dai ricordi di un’infanzia perduta e tormentata dal desiderio di tornare a casa dai suoi figli. Riuscirà a trovare la forza per andare avanti?

IL TRAILER