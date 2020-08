Julia Roberts e Nicole Kidman in «Il segreto dei suoi occhi»: trama, cast e trailer

23 Agosto 2020 | 11:34 di Redazione Sorrisi

Billy Ray ha diretto il remake americano de «Il segreto dei suoi occhi», film argentino adattato dall’omonimo romanzo di Eduardo A. Sacheri, diretto da Juan J. Campanella e premiato, nel 2010, con l’Oscar come il miglior film straniero.

Il thriller, in cui recitano insieme Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts, racconta la storia di un brutale omicidio su cui non è mai stata fatta chiarezza e che coinvolge un team dell’FBI composto da Ray (Chiwetel Ejiofor), Jess (Julia Roberts) e dal loro supervisore Claire (Nicole Kidman). La vittima è la figlia teenager di Jess.

Quando, dopo 13 anni di indagini, Ray porta a galla delle nuove prove che permettono di chiudere il caso e assicurare alla giustizia il pericoloso criminale, la vicenda assume un contorno drammatico. In un perfetto equilibrio in cui il passato irrompe con prepotenza nel presente, il film indaga il senso della disperazione e il confine labile tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato cercando di trovare una risposta a una domanda semplice: fino a che punto è giusto spingersi per ottenere davvero giustizia?

Cast

Genere: Thriller

Titolo originale: Secret in Their Eyes

Uscita: 2015

Durata: 129'

Regista: Billy Ray

Cast: Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Lyndon Smith, Joe Cole, Don Harvey

Trama

Ray è un ex agente dell'Fbi con un chiodo fisso: trovare l'uomo che tredici anni prima ha ucciso e lasciato dentro un cassonetto la figlia di una sua collega. All'epoca dei fatti, era stato individuato un colpevole, ma era stato subito rilasciato in quanto informatore dell'Fbi stessa. Ray non si è rassegnato e, dopo tutti questi anni, è ancora sulle tracce del killer. Pur di capire di chi si tratta, l'uomo coinvolge nelle ricerche Claire, viceprocuratore distrettuale di cui era innamorato...

