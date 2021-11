“Jumanji: The next level”: trama, cast e trailer

Il terzo film del franchise ha finalmente un titolo e un video di anteprima Cecilia Uzzo







"Jumanji: The Next Level” è il sequel del fortunato reboot del 2017 "Jumanji: Benvenuti nella Giungla" ed è diretto da Jake Kasdan. Il film riporta i protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan di nuovo alle prese con il celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nel film del 1995 con protagonista Robin Williams.

Il cast

Già dal titolo “Il nuovo livello” si capisce che le avventure del film prenderanno una piega inaspettata e in effetti è proprio così: gli avatar dei giocatori non sono gli stessi del film precedente. Per esempio, nel corpo muscoloso del Dottor Bravestone (Dwayne Johnson) non ci sarà l’adolescente Spencer come nel film del 2017, ma un uomo anziano, che di videogiochi capisce poco o nulla, interpretato da Danny DeVito. Anche l’altra new entry (oltre alla rapper Awkwafina), Danny Glover, interpeta di un personaggio che si ritroverà in un corpo decisamente più giovane di quello a cui è abituato. I tre nuovi ingressi completano il cast che torna quasi interamente, incluso Nick Jonas, di nuovo nel ruolo di Jefferson "Idrovolante" McDonough.

La trama

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

