«Jurassic Park»: cast, trama, trailer e curiosità

13 Aprile 2020 | 11:37 di Lorenzo Di Palma

Nel 1993 batté ogni record al box office, incassando oltre 900 milioni di dollari, e dopo quasi 20 anni, è ancora un film magico e spaventoso, che vale la prima serata, Jurassic Park, primo capitolo della trilogia "preistorica" creata da Steven Spielberg (che comprende Il mondo perduto - Jurassic Park del 1997 e Jurassic Park III del 2001 a cui poi si è aggiunto nel 2015 Jurassic World) e uno dei film più conosciuti e amati da un'intera generazione.

Il cast del film comprende Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, B.D. Wong, Samuel L. Jackson, Wayne Knight, Joseph Mazzello.

Diretto da Spielberg e montato da George Lucas, il film è tratto da un romanzo di Michael Crichton i cui diritti furono comprati dal regista ancora prima della pubblicazione. Il film rappresentò anche una vera rivoluzione per l'uso della computer grafica al cinema. E nel 1994 Jurassic Park ottenne tre Oscar per i migliori effetti speciali sonori, il miglior suono e i migliori effetti speciali visivi.



Trailer

Trama

Il magnate statunitense John Hammond ha realizzato in gran segreto, sull'isola Nublar, al largo del Guatemala, il parco divertimenti più ambizioso e fantastico della sua vita. Grazie al dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, ha riportato in vita, utilizzandone il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel giurassico, alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori. Per ottenere l'approvazione finale degli azionisti del grandioso progetto, specie in termini di sicurezza dei visitatori e pertinenza degli aspetti scientifici, Hammond invita per un week-end nell'isola il dottor Alan Grant, un esperto paleontologo; Ellie Sattler, paleobotanica; l'avvocato Donald Gennaro, in rappresentanza degli azionisti; un matematico, Ian Malcolm; i due propri nipotini, Lex e Tim...