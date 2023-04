«Jurassic Park III»: trama, trailer e curiosità

Film del 2001 diretto da Joe Johnston, è il terzo capitolo della più celebre serie sui dinosauri iniziata con «Jurassic Park» e proseguita con «Jurassic Park - Il mondo perduto», entrambi tratti dai romanzi di Michael Crichton. Angelo De Marinis







Terzo e, fino a Jurassic World del 2015, ultimo capitolo della saga sui dinosauri (iniziata con Jurassic Park e proseguita con Jurassic Park - Il mondo perduto), Jurassic Park 3 uscì nelle sale statunitensi il 18 luglio 2001: il film è diretto da Joe Johnston, che sostituisce Spielberg alla regia. Johnston fu in trattativa per dirigere il secondo capitolo della saga, Il mondo perduto, il quale fu poi diretto da Steven Spielberg. Nel 2000, il regista si avvicinò agli studios per dirigere il terzo episodio. Spielberg divenne produttore, lasciando il comando a Johnston che iniziò a lavorare al progetto.

TRAMA

Ansioso di trovare nuovi finanziamenti per la sua nuova teoria sul velociraptor intelligence il famoso paleontologo Dr. Alan Grant (Sam Neill) viene convinto da un ricco avventuriero Paul Kirby (William H. Macy) e da sua moglie Amanda ad accompagnarli in un tour d’aereo dell’Isla Sorna. Questa famigerata isola è diventata la dimora delle magnificenti creature di John Hammond, ma non ci vorrà molto perché Grant comprenda il vero motivo dell’invito dei Kirby...

TRAILER

CURIOSITA'

Prima del titolo attuale, il film ha avuto numerosi titoli di lavorazione, tra cui Jurassic Park: Extinction e Jurassic Park: Breakout.

Il salvataggio alla fine del film prende ispirazione dal romanzo Jurassic Park di Crichton, dove i superstiti di Isla Nublar vengono salvati dall’esercito della Costa Rica.

Jurassic Park III ha ricevuto un’accoglienza tiepida da parte del pubblico, che ha sottolineato la mancanza del "tocco magico" di Steven Spielberg dei primi due film.