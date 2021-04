“Killer Elite”: cast, trama e trailer

Omicidi, complotti, colpi di scena a ripetizione: sono questi gli ingredienti del film diretto da Gary McKendry. Jason Statham e Robert De Niro Redazione Sorrisi







Omicidi, complotti, colpi di scena a ripetizione: sono questi gli ingredienti di "Killer Elite", film diretto da Gary McKendry.

Anni 80: Danny Bryce (Jason Statham) assassino su commissione, stanco della vita da mercenario si ritira. Ma quando scopre che il suo amico Hunter (Robert De Niro) è stato rapito in Oman, decide di tornare in azione. Si troverà a fare i conti con alcuni ex membri dei servizi segreti britannici.

Cast

Genere: Azione

Azione Uscita: 2011

2011 Durata: 116'

116' Regista: Gary McKendry

Gary McKendry Attori: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Aden Young, Dominic Purcell

Trama

La storia prende il via quando Danny, un ex mercenario che si è ritirato a vita privata dopo una carriera costellata di omicidi e violenze di ogni tipo, scopre che il suo amico e collega Hunter è stato rapito da uno sceicco dell'Oman, al quale le forze speciali inglesi hanno ucciso tre figli. Danny cerca di liberarlo, ma viene a sua volta catturato. Lo sceicco gli propone però un patto: se vuole salvare la vita di Hunter dovrà tornare in Inghilterra e uccidere gli agenti britannici che hanno assassinato i suoi ragazzi. Danny accetta, ma lo attende una missione quasi impossibile: infatti i suoi bersagli sono dei veri ossi duri, e come se non bastasse godono della protezione di una squadra speciale guidata da Spike Logan (Clive Owen). Danny così si ritrova ben presto a passare dal ruolo di cacciatore a quello di preda...

