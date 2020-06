«L’estate addosso», 9 curiosità sul film di Gabriele Muccino

La colonna sonora dell’estate della maturità di Marco (Brando Pacitto) e Maria (Matilda Lutz) è stata prodotta e realizzata da Lorenzo Cherubini , in arte Jovanotti , in collaborazione con Christian Noochie Rigano e Riccardo Onori al Noochie’s Studio e ai Red Bull Studios di New York.

Il protagonista del film, Marco, è interpretato dal giovane Brando Pacitto . A dispetto di quanto si potrebbe immaginare, il regista Gabriele Muccino non aveva mai visto Braccialetti Rossi, anzi ignorava che l'interprete fosse già famoso per la fiction di Rai1. Per ottenere la parte, allora, Pacitto ha dovuto sostenere vari provini e l'ha spuntata tra centinaia di altri concorrenti. L'attore ha raccontato che finzione e realtà si sono intrecciate, sul set di L'estate addosso . In effetti stava finendo il liceo quando sono iniziate le riprese, proprio mentre i suoi amici erano alle prese con la vacanza post diploma ad Ibiza o in Grecia. Non che abbia rimpianti, sia chiaro, perché il film è stato girato un po' ovunque, da Cuba a San Francisco, e Brando adora viaggiare. Tutto merito del papà, campione di surf, che l'ha sempre portato fin da piccolo in giro per i campionati mondiali, anche a Bali e alle Hawaii: se non avesse fatto l'attore avrebbe voluto intraprendere una carriera da professionista.

Matilda Lutz, un'italiana negli States

Matilda Lutz è un'italiana doc che ha deciso di tentare la fortuna a Hollywood, trasferendosi tre anni fa negli Stati Uniti per sfondare come attrice. Prima di trovare lavoro nel mondo della recitazione si è mantenuta come cameriera in un ristorante, ma la pazienza è stata premiata. Una sera a cena a uno dei suoi tavoli si è presentata Angelica, la moglie del regista Gabriele Muccino, che l'ha subito notata. Così, un anno dopo, Matilda ha ottenuto la parte. Nel frattempo è stata scelta come uno dei quattro volti per la campagna Miu Miu primavera-estate 2016, immortalata dagli scatti del fotografo Steven Meisel.

Del suo alter ego nel film, Maria, ha detto: ?Siamo una l'opposta dell'altra?, per poi aggiungere che il personaggio si comporta in maniera bigotta non per cattiveria ma per paura di qualcosa che non conosce.