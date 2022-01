“L’ uomo d’acciaio”: cast, trama e trailer

Un cast “all star” per il film di Zack Snyder sulle origini di Superman Henri Cavill ne "L'uomo d'acciaio" Credit: © Warner Lorenzo Di Palma







La storia di Superman come non è mai stata raccontata. Un ragazzo scopre di possedere poteri straordinari e di essere stato mandato sulla Terra, dove è stato adottato da una coppia del Kansas, da un pianeta morente: Krypton. Allora, sotto le spoglie di un giornalista, usa i suoi poteri per proteggere la nuova casa. Zack Snyder ha scelto Henri Cavill per interpretare il ruolo di Superman/Clark Kent nel suo “L’uomo d’acciao” e Amy Adams per il ruolo della giornalista del Daily Planet, Lois Lane. Ma nel cast “all star” spiccano anche Diane Lane e Kevin Costner nel ruolo dei genitori adottivi di Clark Kent, Martha e Jonathan, e Russell Crowe che è il padre di Superman, Jor-El.

Il trailer

Il cast

Genere: Azione

Azione Uscita : 2013

: 2013 Regista : Zack Snyder

: Zack Snyder Attori: Russell Crowe, Henry Cavill, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne, Harry Lennix, Michael Shannon, Ayelet Zurer, Christopher Meloni, Richard Schiff

La trama

Poco prima che il pianeta Krypton venga definitivamente distrutto, il famoso scienziato Jor-El riesce a spedire il figlio neonato Kal-El sulla Terra, suscitando le ire del Generale Zod. Sul nostro pianeta Kal-El cresce sempre con maggior consapevolezza di essere diverso e di avere un giorno una missione da portare a termine. Capirà che deve salvare il genere umano, poco prima dell'arrivo di Zod sulla Terra, che intende seminare morte e devastazione. Ma l'impresa non sarà facile...